КСИР подтвердил уничтожение офиса Microsoft в Израиле

Иранские военные уничтожили здание офиса Microsoft в израильском городе Беэр-Шева в результате ракетного удара. Об этом агентству IRNA сообщили представители Корпуса стражей исламской революции.
«Корпорацию Microsoft уничтожили всего одной ракетой, выпущенной по Беэр-Шеве. Пособничество режиму имеет последствия!» — заявили они.
Утром 20 июня израильские СМИ сообщили о падении ракеты около офиса Microsoft на юге Израиля, но деталей о состоянии здания не привели. Предварительно, пострадали близлежащие дома и загорелись несколько автомобилей. Сама американская корпорация ситуацию пока что никак не прокомментировала.
Ранее стало известно, что Иран обнаружил уязвимость в сетях Израиля для корректировки ударов ракет с помощью общедоступных и частных камер видеонаблюдения. Израильтянам посоветовали выключить камеры.
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