КСИР подтвердил уничтожение офиса Microsoft в Израиле

КСИР сообщил об уничтожении офиса Microsoft в Беэр-Шеве при ракетном ударе

Иранские военные уничтожили здание офиса Microsoft в израильском городе Беэр-Шева в результате ракетного удара. Об этом агентству IRNA сообщили представители Корпуса стражей исламской революции.

«Корпорацию Microsoft уничтожили всего одной ракетой, выпущенной по Беэр-Шеве. Пособничество режиму имеет последствия!» — заявили они.

Утром 20 июня израильские СМИ сообщили о падении ракеты около офиса Microsoft на юге Израиля, но деталей о состоянии здания не привели. Предварительно, пострадали близлежащие дома и загорелись несколько автомобилей. Сама американская корпорация ситуацию пока что никак не прокомментировала.

Ранее стало известно, что Иран обнаружил уязвимость в сетях Израиля для корректировки ударов ракет с помощью общедоступных и частных камер видеонаблюдения. Израильтянам посоветовали выключить камеры.