В Грузии по обвинению в незаконных транзакциях задержали пятерых россиян

Следственная служба Министерства финансов Грузии сообщила о задержании пяти граждан России по обвинению в проведении незаконных финансовых операций и отмывании доходов. Об этом написал ТАСС .

По данным ведомства, россияне организовали в Грузии нелегальный офис, занимавшийся операциями с виртуальными активами без регистрации и разрешения Национального банка страны. Компания предлагала клиентам услуги как напрямую, так и через курьерский сервис, при этом, по версии следствия, за последние месяцы провела транзакции на сумму в миллионы лари.

Следствие считает, что фигуранты ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты, минуя пограничный контроль, и конвертировали их в виртуальные активы, после чего легализовывали прибыль. Доходы при этом не поступали в бюджет страны.

Во время обысков в офисе компании изъяли 371 тысячу долларов, документы и компьютерную технику. Еще 100 тысяч долларов нашли у одного из задержанных, а в автомобилях с российскими номерами — около 250 тысяч долларов.

По информации следственной службы, подозреваемым грозит от девяти до двенадцати лет лишения свободы.

В конце сентября Telegram-канал Baza сообщил о прекращении работы всех криптообменников в Москва-Сити после рейдов силовиков.