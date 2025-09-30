В Москва-Сити после проверок силовиков закрыли все криптообменники

Baza: все криптообменники в Москва-Сити закрыли после рейдов силовиков

Все криптообменники в Москва-Сити прекратили работу после рейдов силовиков. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Постоянные визиты правоохранителей к Rapira и Mosca и изъятие у них крупных сумм денег насторожили всех остальных владельцев обменников в бизнес-центре», — рассказал источник канала.

Из-за этого все криптообменники приостановили операции по пополнению и выводу средств с биржи офлайн. Площадки обещают восстановить прежний режим работы, как только это станет возможным.

По информации Mail.ru, в течение последних трех недель сотрудники силовых структур регулярно посещают международный деловой центр Москва-Сити. Их цель — выявить незаконный вывод денег в Дубай. В связи с этим правоохранители тщательно проверяют криптообменники.

Ранее Центробанк напомнил правила финансовой безопасности. Банковскую блокировку могут получить те, кто посещает пиратские сайты, пользуется услугами нелегальных казино, анонимных криптообменников и других сервисов теневого бизнеса.