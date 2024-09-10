В Грузии назвали причину отзыва поверенного Украины

Новый глава украинского МИД Андрей Сибига отозвал временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина из-за покупки стиральных машин. Об этом на брифинге сообщил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

«Конкретный представитель, <…> дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва», — заявил он.

Грузинский премьер уточнил, что это не было политическим решением.

Он также уточнил, что ситуация с отзывом поверенного не имеет отношения к отзыву украинского посла из Грузии в 2021 году, сообщили «Известия».

До этого он высказался об угрозах Запада ввести санкции против его страны, назвав их несерьезными. Кобахидзе отметил, что до этого западные страны требовали от Тбилиси разорвать контакты с Россией, желая открыть в Грузии второй фронт.

Ранее Сибига отчитался перед польским коллегой Радославом Сикорским о ситуации на фронте. Это был его первый телефонный звонок в качестве главы внешнеполитического ведомства Украины.