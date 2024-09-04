Премьер Грузии назвал несерьезными угрозы Запада ввести санкций

Премьер-министр Кобахидзе: угрозы Запада ввести санкции против Грузии несерьезны

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Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал несерьезными возможные санкции, которые Запад грозит ввести против Грузии. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это является несерьезным», — сказал Кобахидзе.

Политик отметил, что Запад уже угрожал ввести санкции против Грузии за отказ разрывать контакты с Россией.

«Мы не ввели санкции против россиян, не разрушили экономику нашей страны, не отправили боевых добровольцев. Они требовали этого для того, чтобы открыть в стране второй фронт», — добавил Кобахидзе.

В конце июля США приостановили программу финансовой помощи Грузии из-за принятия закона об иноагентах.

Ранее Госдепартамент США также объявил о введении ограничения виз для грузинских граждан на фоне одобрения закона об иностранных агентах. Глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен заявил, что принятый парламентом законопроект грозит «подрывом демократии».

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