Премьер Грузии назвал несерьезными угрозы Запада ввести санкций

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал несерьезными возможные санкции, которые Запад грозит ввести против Грузии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Это является несерьезным», — сказал Кобахидзе.

Политик отметил, что Запад уже угрожал ввести санкции против Грузии за отказ разрывать контакты с Россией.

«Мы не ввели санкции против россиян, не разрушили экономику нашей страны, не отправили боевых добровольцев. Они требовали этого для того, чтобы открыть в стране второй фронт», — добавил Кобахидзе.

В конце июля США приостановили программу финансовой помощи Грузии из-за принятия закона об иноагентах.

Ранее Госдепартамент США также объявил о введении ограничения виз для грузинских граждан на фоне одобрения закона об иностранных агентах. Глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен заявил, что принятый парламентом законопроект грозит «подрывом демократии».