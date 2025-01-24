РИА «Новости»: в Грецию в ноябре не приехал ни один турист из России

Ни один российский турист в ноябре не приехал в Грецию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные греческих служб статистики.

Ранее посол в Афинах Андрей Маслов оценил ущерб Греции от отсутствия российских туристов как минимум в миллиард евро в год. По его словам, за последние месяцы страну посетили не более 15 тысяч россиян, что не идет ни в какое сравнение с былыми объемами турпотока. Целые отрасли в популярных городах, например пушная промышленность, лишились прибыли.

Газета «Кириакатики Демократия» сообщила, что Россия изменила отношение к Греции и Кипру по важнейшим для них вопросам из-за того, что они поддержали Украину — в частности, по вопросу расширения территориальных вод Греции в Эгейском море до 12 морских миль.