«Кириакатики»: Россия «ответила» Греции и Кипру по счетам за поддержку Украины

Россия изменила отношение к Греции и Кипру по важнейшим для них вопросам из-за их позиции по Украине. Об этом сообщила газета «Кириакатики Демократия».

«„Москва „оплатила“ Греции счета за Украину. Разительный сдвиг России в пользу Эрдогана по греко-турецкому и кипрскому вопросам», — отметили в публикации.

Авторы статьи обратили внимание, что сейчас наблюдается «полное изменение» позиции российской стороны касательно вопросов юрисдикций в Восточном Средиземноморье и Эгейском море и кипрской проблематике.

Журналисты считают, что Россия заняла открытую позицию по поводу вопроса расширения территориальных вод Греции до 12 морских миль в Эгейском море.

В материале слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, назвавшего личным делом греков и турок-киприотов решение вопроса с Кипром, сочли «особенно впечатляющим сдвигом».

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик ранее напомнил, что Греция в одностороннем порядке отказалась от контактов с Россией, однако страны связаны рядом соглашений.