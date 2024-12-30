Стало известно, сколько Греция потеряла из-за оттока российских туристов

Массовый туризм из России в Грецию стал частью истории. Не более 15 тысяч россиян посетили эту страну за последние месяцы, сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов в беседе с РИА «Новости» .

Турпоток рухнул после отмены прямых авиарейсов между Москвой и Афинами. Кроме того, россиянам теперь просто неудобно расплачиваться в Греции картами — они заблокированы по инициативе Евросоюза. Такие меры сделали поездки на греческие острова для граждан России неудобными и неоправданно сложными.

Греция, по словам посла Маслова, серьезно страдает от сокращения числа туристов из России. В год страна теряет из-за этого не менее миллиарда евро. Чиновник заявил, что целые отрасли в популярных городах Греции лишились прибыли. В качестве примера он привел пушно-меховую промышленность.

Тем не менее, как отметил Маслов, интерес к греческим курортам класса люкс среди россиян сохраняется. Однако этот сегмент уже не компенсирует исчезновение массового туризма, который на протяжении многих лет был значимой частью двустороннего туристического обмена.

Ранее сообщалось, что и европейские курорты пострадали из-за сокращения турпотока из России.