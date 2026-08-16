В Греции в ночь августовского полнолуния бесплатно откроют 126 древних объектов

В Греции 28 августа бесплатно откроют 126 археологических объектов в рамках ежегодной акции в ночь полнолуния. Подробности сообщили в телеграм-канале АТОР.

«В программе — не только храмы и древние города, но и концерты, выступления хоров и экскурсии с археологами. Бесплатно можно будет попасть, например, в Дельфы и древнюю Олимпию, а на Крите откроют для вечернего посещения минойские дворцы в Малии и древний Гортин», — отметили в публикации.

В Афинах вход в постоянную экспозицию Музея Акрополя останется платным, без оплаты в этот день пустят на временную выставку «Вдохновение: древнегреческое искусство в Италии».

В Греции 13 августа разгорелся пожар на популярном курорте на полуострове Кассандра, огонь вспыхнул в сельской местности и лесу. С пляжа Сивири вывезли не менее 220 человек, еще 92 человека эвакуировали на пассажирском судне. Людей вывозили на моторных лодках, потом распределяли по детским лагерям.