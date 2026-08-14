«Людей принудительно эвакуировали». Мощный пожар охватил пляж в Греции

Крупный лесной пожар охватил полуостров Халкидики в Греции, людей с пляжа Сивири эвакуировали по морю. О ситуации 360.ru рассказала очевидец Алена.

По ее словам, все началось еще в четверг, 13 августа. Первый очаг образовался на склоне леса, туда оперативно прибыла техника пожарных.

«Мы находились на участке пляжа, где дым уходил в сторону, и поэтому нам повезло. На другой части пляжа люди надевали маски и ждали эвакуации через воду, в другой порт. Городок остановился. Мы успели забрать документы, и началась принудительная эвакуация, на моторных лодках вывозили на рыболовецкие судна», — пояснила женщина.

Алена добавила, что затем эвакуированных распределили в детский лагерь. В город Сивири дороги перекрыли.

«Вечером взяли под контроль пламя, утром все тлело. Но если начнется ветер, может все разгораться. Дома есть поврежденные, но не сильно», — заключила она.