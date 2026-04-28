В Греции 89-летний пенсионер открыл стрельбу в соцфонде и суде, 5 человек ранены

В Греции 89-летний мужчина открыл огонь из дробовика в Едином фонде соцстрахования (EFKA) и Апелляционном суде Афин, пять человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал ERT-news .

Очевидцы рассказали, что пенсионер сначала проник в здание фонда EFKA в районе Петралона. Поднявшись на четвертый этаж, он выстрелил в потолок, а потом ранил одного из сотрудников в ногу. Пострадавшего оперативно госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Затем грек отправился в здание афинского Апелляционного суда, где также поднялся на четвертый этаж и выстрелил в четырех женщин — секретарей суда. По данным журналистов, они отделались легкими ранениями. Нападавший оставил ружье на месте и скрылся. Причину стрельбы устанавливают правоохранители.

Журналисты выяснили, что стрелявшим мог быть 89-летний сборщик мусора. Ранее он проходил лечение в психиатрической больнице. Полицейские развернули масштабные поиски.

