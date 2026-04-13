В график Путина пока не вносили контакты с Мадьяром

В графике президента Владимира Путина нет контактов с Петером Мадьяром — лидером венгерской оппозиционной партии «Тиса», победившей на парламентских выборах. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что контакты Путина и Мадьяра со временем состоятся.

Песков отметил, что Россия надеется на прагматичный диалог с новыми властями Венгрии. По его словам, республика сделала свой выбор, проголосовав за партию «Тиса».

Также представитель Кремля усомнился, что уход премьер-министра Виктора Орбана окажет большое влияние на конфликт России и Украины. Он назвал итоги выборов и украинский кризис разными процессами.

Ранее Орбан поздравил Мадьяра с победой его партии на выборах. Он посчитал итоги голосования болезненными для «Фидеса», но признал их понятными. Премьер подтвердил, что жители республики отдали оппозиции ответственность и возможность создать правительство.