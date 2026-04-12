Орбан поздравил «Тису» с победой на  парламентских выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой на парламентских выборах. Об этом он заявил в штабе своей партии «Фидес» после публикации предварительных итогов голосования, сообщило РИА «Новости» .

Орбан признал, что его политическая сила уступила. Он назвал результаты понятными, хотя и болезненными для «Фидеса».

«Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», — сказал действующий премьер-министр.

При этом Орбан подчеркнул, что результаты выборов понятны, но при этом не окончательные. Венгерский премьер добавил, что как бы не сложилась ситуация, но его партия будет служить стране, даже находясь в оппозиции.

В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборов, ведется подсчет голосов избирателей.