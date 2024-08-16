Мир подошел к порогу третьей мировой войны, к которому его подвел Запад. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Можно сделать вывод, что мир оказался на пороге третьей мировой войны. Войны, ответственность за начало которой будет полностью лежать на западных странах», — заявил он.

Шеремет напомнил о продолжающихся поставках западных вооружений на Украину, которые ВСУ используют против гражданской инфраструктуры. Также, по его словам, есть неопровержимые доказательства, что представители иностранных государств участвовали в нападении противника на Курскую область. Страны НАТО фактически санкционировали эту атаку, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев рассказал, что Украина спланировала нападение на Курскую область, предчувствуя неминуемый крах, а НАТО и страны Запада помогали ей разработать эту операцию.