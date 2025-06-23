В Госдуме предложили Илону Маску дальневосточный гектар

Россия готова принимать предпринимателей в сфере высоких технологий, не исключая и Илона Маска. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Всем выдадим по гектару на Дальнем Востоке или где посчитаете нужным. Приезжайте и становитесь гражданами России», — добавил депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что МИД якобы получил заявление Маска с просьбой предоставить ему политическое убежище. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться комментариев от министерства или самого бизнесмена.

Отец Маска тем временем усомнился, что его сын действительно просил Россию об убежище.