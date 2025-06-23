В Госдуме предложили Илону Маску дальневосточный гектар

Россия готова принимать предпринимателей в сфере высоких технологий, не исключая и Илона Маска. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Всем выдадим по гектару на Дальнем Востоке или где посчитаете нужным. Приезжайте и становитесь гражданами России», — добавил депутат.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что МИД якобы получил заявление Маска с просьбой предоставить ему политическое убежище. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться комментариев от министерства или самого бизнесмена.