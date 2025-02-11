В Госдуме ответили Зеленскому фразой из «Двенадцати стульев»

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев оценил недавнее высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями. Парламентарий в разговоре с РИА «Новости» ответил украинскому лидеру фразой из романа «Двенадцать стульев».

Парламентарий предложил «главарю киевского режима» восполнить пробелы в образовании и перечитать роман писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Ивлев напомнил, что они были уроженцами русской Одессы.

«В нем, в главе 39-й один из главных героев произносит фразу: „Торг здесь неуместен“», — заявил парламентарий.

Ивлев подчеркнул, что Россия своей землей не торгует и ни на что не меняет. Он напомнил историю страны, когда ее воины освобождали свои земли от захватчиков, в частности, «шведов, поляков, французов, немцев и прочей фашистской нечисти».

Ранее Зеленский заявил, что не исключает обмена территориями с Россией, но без подробностей.