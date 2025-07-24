Михаил Гусман ушел с поста первого замгендиректора ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Гусмана от должности первого заместителя гендиректора ТАСС. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Гендиректор агентства Андрей Кондрашов поблагодарил Гусмана за 30 лет работы, отметив его вклад в развитие международных связей агентства и организацию сотен мероприятий.

75-летний Михаил Гусман работал в ТАСС с 1990-х, а с 2000 года вел телепроект «Формула власти». Гусман — заслуженный журналист и заслуженный работник культуры России, он также возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, входит в совет IPDC и Комиссию России по делам ЮНЕСКО.

Кондрашов занял пост генерального директора ТАСС в июле 2023 года. Его предшественник Сергей Михайлов покинул агентство по собственному желанию после почти 11 лет работы.