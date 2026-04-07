В Госдуме назвали агрессией открытие Прибалтикой неба для ударов по России

Прибалтийские государства, решившие открыть небо для пролета украинских беспилотников при атаках на Россию, проявили тем самым агрессию. Об этом РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

«Открытие неба для ударов по территории России иначе чем агрессия не назовешь. Так исподтишка могут поступать только трусливые враги», — сказал он.

Парламентарий добавил, что страны Балтии следует считать сопричастными и ответственными наряду с киевским режимом за атаки на российские города. Он также отметил, что если прибалтийские государства проигнорируют предупреждения России, то дроны ВСУ необходимо уничтожать как законные цели над их территориями.

До этого телеканал НТВ сообщал, что эстонцы вторую неделю подряд засыпают под гул дронов ВСУ, пролетающих над ними. В Таллине открыто признали, что предоставили украинским беспилотникам зеленый коридор для атак на Ленобласть. В конце марта в порту Усть-Луга зафиксировали повреждения из-за массированной атаки дронов ВСУ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии в связи с их решением открыть воздушное пространство для пролета украинских БПЛА при атаках на РФ.