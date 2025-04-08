Госдеп: США и Россия на будущих переговорах в Турции не будут обсуждать Украину

Делегации США и России на предстоящих переговорах в Стамбуле 10 апреля не будут обсуждать политические вопросы, в том числе и касающиеся Украины. Об этом заявили в Госдепе, сообщило РИА «Новости» .

«Представители США и РФ не будут обсуждать политические вопросы или вопросы безопасности в Стамбуле, как и нормализацию двусторонних отношений», — заявили представители Госдепа США.

До этого появилась информация, что американские и российские делегаты планируют обсудить в ходе турецкой встречи нормализацию функционирования дипломатических миссий двух стран.

Ранее конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что гордится своим украинским происхождением, но никак не связывает себя с «трусами из мафии» президента Украины Владимира Зеленского. Так она отреагировала на скандал, устроенный спикером украинского МИД Георгием Тихим после ее слов о том, что Киеву нужно отказаться от занятых Россией территорий.