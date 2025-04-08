Конгрессвумен Виктория Спартц, родившаяся в Черниговской области, ответила на слова спикера МИД Украины Георгия Тихого о ее украинском происхождении. Свое мнение политик выразила в соцсети X.

«Я горжусь своим украинским наследием настоящих воинов, а не трусов из мафии Владимира Зеленского, уничтожающих патриотов», — подчеркнула Спартц.

По словам конгрессвумен, ее не удивит, если Зеленский платит The Telegraph за фальшивые заголовки, чтобы «делать деньги на крови украинского народа».

Ранее спикер украинского МИД Георгий Тихий устроил скандал из-за слов Спартц в интервью The Telegraph о том, что украинским властям нужно отказаться от территорий, занятых Россией, и добиться отставки Владимира Зеленского. В своем заявлении в соцсетях он намекнул, что Виктория Спартц больше не украинка.

Ранее Спартц заявила, что сочувствует украинскому народу и солдатам, избравшим «плохих лидеров», за что теперь им приходиться платить высокую цену.