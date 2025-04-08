Стала известна дата нового раунда переговоров России и США в Стамбуле

Очередной раунд переговоров между российской и американской делегациями запланировали на 10 апреля в Стамбуле. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник.

«Встреча запланирована на 10-е число», — сказал собеседник агентства.

До этого агентству сказали в МИД РФ, что в ходе нового раунда консультаций России и США обсудят нормализацию функционирования дипломатических миссий двух стран. Российскую делегацию возглавит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — замглавы Госдепартамента Соната Коултер.

Первый раунд переговоров прошел в Эр-Рияде 18 февраля. В ходе той встречи представители России и США договорились полностью возобновить двустороннее сотрудничество, запустить процесс мирного урегулирования ситуации на Украине, а также устранить ограничения в работе посольств.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия никому не позволит ее обмануть и использовать переговоры «для укрепления военного потенциала киевского режима».