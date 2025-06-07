В Гонконге при полном аншлаге прошло шоу «Трамп — президент-близнец» драматурга Эдварда Ли в жанре кантонской оперы. В одном из эпизодов двойник американского президента поссорился с украинским и выстрелил в него из водяного пистолета, сообщило агентство Reuters .

Премьера комедии в театре Сикуй состоялась в 2019 году. С тех пор драматург несколько раз переписывал сценарий. Показ 5 июня приурочили к телефонному разговору президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

По сюжету Иванке Трамп приснилось, что у ее отца в Китае есть брат-близнец по имени Чуан Пу. Инопланетяне с Марса похитили президента, и его дочь договорилась с дядей, чтобы тот на один день занял его место. В другом акте действие происходило в Белом доме. Ненастоящий Трамп поссорился с двойником президента Украины Владимира Зеленского из-за неуместного наряда и выстрелил в него из водяного пистолета с сайта Taobao.

«Я думаю, что эта опера — совершенно особое лекарство для всего мира. Если люди увидят эту оперу, они почувствуют себя очень счастливыми, потому что они подумают о любви и мире», — сказал Эдвард Ли.

Ранее Трамп раскритиковал руководство Украины за удары по России. Он заявил, что киевский режим дал президенту Владимиру Путину повод нанести сокрушительный удар.