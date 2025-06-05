Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
Xinhua: Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. Об этом сообщило агентство Xinhua.
«Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом», — рассказали журналисты.
Инициатором разговора стал американский лидер. Другие подробности беседы пока неизвестны.
Источник телеканала CNN в Белом доме сообщал, что Соединенные Штаты заявляли о необходимости контакта с Китаем на высшем уровне для возобновления обсуждений торгового вопроса.
По данным издания Politico, представители КНР с осторожностью относились к организации переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Они были обеспокоены громкими заявлениями и непредсказуемым поведением американского лидера, а также его встречами с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой.
Ранее президента США заподозрили в желании заключить сделку с Россией и Китаем.