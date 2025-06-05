Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. Об этом сообщило агентство Xinhua .

«Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом», — рассказали журналисты.

Инициатором разговора стал американский лидер. Другие подробности беседы пока неизвестны.

Источник телеканала CNN в Белом доме сообщал, что Соединенные Штаты заявляли о необходимости контакта с Китаем на высшем уровне для возобновления обсуждений торгового вопроса.

По данным издания Politico, представители КНР с осторожностью относились к организации переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Они были обеспокоены громкими заявлениями и непредсказуемым поведением американского лидера, а также его встречами с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой.

Ранее президента США заподозрили в желании заключить сделку с Россией и Китаем.