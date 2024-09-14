Германия не разрешит ВСУ наносить удары вглубь России

Welt: Шольц будет настаивать на отказе разрешить Украине бить по России

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен настаивать на своем отказе разрешить Украине использовать полученное от ФРГ оружие для атаки по территориям России. Об этом сообщила газета Die Welt .

О своих намерениях Шольц сообщил в беседе с представителями партии СДПГ в Пренцлау федеральной земли Бранденбург.

«Я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат иначе. Я не собираюсь этого делать, потому что считаю это проблемой», — отметил он.

Ранее немецкий канцлер заявил, что пришло время ускорить завершение конфликта на Украине. Кроме того, он выступал за участие России во втором «саммите мира».

По данным издания ITV, президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер не дадут разрешения Украине использовать дальнобойное оружие против объектов на территории России.