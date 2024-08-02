В Германии заявили о двойной победе Путина

В Германии заявили о двойной победе президента России Владимира Путина, который не только вернул граждан страны, но и навязал свои условия западным странам. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt .

«В рамках исторической сделки Россия освобождает политических заключенных. Но это двойная победа Путина. Теперь Кремль диктует условия Западу», — говорится в публикации.

Издание опасается, что это может создать опасные условия в будущем.

Ранее в ФСБ объявили о возвращении на Родину восьми человек, которые были задержаны или находились в местах заключения в ряде натовских стран. Вместе с ними в Россию вернулись их дети.

В частности, Запад согласился обменять супружескую пару Артема и Анны Дульцевых, которых оказались законспирированными разведчиками. Их задержали в Словении в 2023 году.

Освободился также испанский журналист Павел Рубцов (Пабло Гонсалес), задержанный в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России. В список на обмен попал уроженец Таллина и гражданин РФ Вадим Коношенок, задержанный в Эстонии в 2022 году, а затем экстрадированный по запросу США.

Россия, в свою очередь, отдала взамен за своих граждан бывшего морпеха США Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича, задержанных за шпионаж.