В Германии выставили на продажу редкую раллийную Lada

Редкую раллийную Lada 2105 VFTS выставили на продажу в Германии за 71 тысячу долларов, что составляет около 5,6 миллиона рублей. Объявление заметило издание Carscoops .

Советский седан сошел с конвейера Волжского автозавода в 1981 году, а в 1985-м его переделали в полноценный раллийный автомобиль по требованиям группы B. Модель Lada 2105 VFTS сертифицировал и зарегистрировал для ралли и дорожных состязаний австрийский импортер ÖAF.

С 1985 по 1989 год машина выступала в национальном чемпионате Австрии по ралли. За рулем были Руди Штробль, Райнер Валенцко и Энгельберт Хельм.

После завершения гоночной карьеры автомобиль долго хранился в австрийском гараже. В 2018 году нынешний владелец выкупил седан и восстановил его при участии раллийных специалистов. К 2020 году машина получила Исторический технический паспорт Международной автомобильной федерации и теперь полностью соответствует омологации B222.

Lada получила изготовленный на заказ обвес с широкими расширителями колесных арок, передним спойлером и задним «утиным хвостом». Массу снизили за счет пластиковых окон, также установили дополнительные фары и пятиспицевые легкосплавные диски. В салоне оставили два гоночных сиденья и каркас безопасности. Приборную панель дополнили вспомогательными приборами и переключателями. Под капотом — атмосферный двигатель объемом 1,6 литра с двумя карбюраторами Weber. Его мощность увеличили с заводских 75 до 128 лошадиных сил.

Ранее АвтоВАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме гоночные версии Lada Iskra и Vesta, а также новую Lada Azimut в цвете «Серенада».