В издании связали нехватку «Фламинго» у Киева с потерями оборонной инфраструктуры.

«Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям», — отметили в материале.

Военный аналитик Густав Грессель заявил изданию, что на западе Украины ранее были поражены несколько объектов, о которых киевские власти предпочли не сообщать. Другой специалист, Фабиан Хоффман, напомнил, что «Фламинго» — не единственный украинский проект, который так и не вышел на серийное производство. По его мнению, речь идет о системной проблеме: за публичными кампаниями и политическим пиаром скрываются технологические провалы и коррупция в оборонном секторе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что линия производства ракет «Фламинго» была уничтожена. В Минобороны России заявили, что в тот же день средства ПВО сбили пять «Фламинго» ВСУ в зоне проведения спецоперации.