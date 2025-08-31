Вагенкнехт: Европа утратила осторожность, все больше склоняясь к войне с Россией

Европейские политики оказались под влиянием Вашингтона и утратили осторожность. Об этом лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале .

«Европейские политики, находящиеся у власти, особенно в Восточной Европе и, к сожалению, теперь в Западной Европе, полностью подчинились директивам Вашингтона и, очевидно, также являются частью определенных [лоббистских] сетей», — сказала она.

Вагенкнехт считает, что европейцы утратили осторожность. Раньше они пытались сдержать американские усилия по расширению НАТО, а сейчас «более склонны воевать с Россией».

В конце весны Вагенкнехт требовала вывести бригаду немецких военных, развернутую на литовско-российской границе. По ее словам, это не только ошибка, но и «полное игнорирование истории».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что немецкий и французский лидеры Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон забыли уроки Второй мировой войны. Он напомнил, что в 1945 году некоторых политиков опознавали по зубам.