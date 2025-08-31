Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона

Медведев назвал плохими для Мерца и Макрона новости о продвижении РФ на Украине

Информация об успешных действиях России в украинском конфликте и о полном здравии президента США Дональда Трампа стала плохими новостями для президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. На это в социальной сети X указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик прикрепил скриншот публикации, где говорится, что один из европейских лидеров шантажирует Трампа президентом России Владимиром Путиным, а другой «жаждет мести».

Там же указано, что Макрон и Мерц позабыли уроки Второй мировой войны, и подчеркивается: все может завершиться точно так же, как в 1945 году, когда политиков опознавали по зубам.

«Послесловие: вести о том, что Россия продвигается и Трамп жив, — плохие новости для двуяйцевых близнецов», — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза жестко раскритиковал Макрона, применив выражение «безмозглый галльский петух».