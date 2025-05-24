Германия должна отозвать из Литвы немецких военных, бригада которых развернута на границе с Россией. Таким мнением поделилась депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung .

«Мы требуем вывода [войск] бундесвера из Литвы. <…> Это было бы гораздо разумнее, чем введение очередного пакета санкций против России», — заявила она.

Вагенкнехт добавила, что развертывание соединения обходится слишком дорого немецким налогоплательщикам. Инфраструктура для бригады обойдется бундесверу в сотни миллионов евро. При том, что Вооруженные силы Германии уже столкнулись с дефицитом финансирования и нехваткой личного состава.

Депутат также назвала присутствие немецких военных на российской границе ошибкой и «полным игнорированием истории». Подобные действия точно не являются вкладов Германии в достижение мира. Немецким властям вместо «спирали эскалации» необходимо наладить отношения с России.

Ранее Вагенкнехт заявила, что немецким политикам нельзя забывать о вкладе СССР в победу над нацизмом.