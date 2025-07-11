В Германии сочли отступление Украины лучшим решением для нее

NZZ: Украина имеет 2 пути для избежания полного поражения в конфликте с Россией

Украина может не допустить тотального поражения в конфликте только в двух случаях, в каждом из них ей придется отступить. Об этом сообщило немецкое издание Neue Zürcher Zeitung .

«Осталось две основные опции, чтобы спасти Украину от военного поражения в сложившейся ситуации», — заявил автор материала.

Первый вариант — это избегать большого количества потерь и не допустить окружения крупных подразделений армии во время наступления российских военных. Для этого ВСУ придется отступить.

Второй способ — отход от линии боевого соприкосновения. У армии Украины нет сейчас ресурсов для внезапного нападения на любом участке фронта.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска вынужденно покинули село Зеленая Долина в ДНР. Одно из подразделений ВСУ перебросили в район Колодезей. По словам специалиста, ситуация для армии Украины там складывается в худшую сторону.