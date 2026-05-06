Медведев: Германия так и не прошла реальную денацификацию

Германия не прошла реальную денацификацию. Об этом в статье для RT заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, в архивных документах Службы внешней разведки о состоянии дел в Западной Германии от 1952 года говорится, что западные державы оправдывали нацистских преступников.

«Англосаксы, стремясь сохранить бывших руководителей военной экономики и крупных нацистов, провели кампанию под лозунгом „маленьких — вешать, больших — оправдывать“», — объяснил политик.

Медведев констатировал, что процесс, за исключением очищения общественных пространств и отъявленных профашистских организаций в результате превратился в фарс.

Ранее зампред Совбеза объяснил суть денацификации Украины. По его словам, это не месть, а работа с исторической памятью и общественным сознанием.