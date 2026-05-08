Правительство ФРГ столкнулось с проблемой из-за нежелания молодежи участвовать в подготовке к конфликту с Россией. Об этом сообщила газета Junge Welt .

Журналисты отметили, что Бундестаг в 2025 году принял решение о постепенном возобновлении призыва на военную службу. Однако молодое поколение не откликнулось и не желает массово идти в армию.

«Вероятной причиной стал успех забастовок студентов против призыва. Такие акции вызывают беспокойство у власть имущих», — добавили в издании.

Авторы статьи констатировали, что немецкое правительство принимает репрессивные меры против молодежи, не желающей умирать в войне с Россией.

«Один из лозунгов демонстраций: „Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего!“. Преследования в ряде учебных заведениях неизбежны. Но это вряд ли повысит готовность стать пушечным мясом», — заключили они.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уличил Германию в желании взять реванш за поражение во Второй мировой.