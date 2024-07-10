США разместят в Германии гиперзвуковое оружие

Соединенные Штаты в 2026 году начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.

«Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы», — процитировало представителя Пентагона РИА «Новости».

В дальнейшем их будут размещать в стране на постоянной основе. Американские ударные системы, которые появятся в ФРГ, включают в себя SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.

Ранее Белый дом решил разместить ядерное оружие на территории европейских государств, чтобы «снизить риски» его распространения. Планы США назвали «миссией по расширенному сдерживанию» — страна не хочет, чтобы другие государства разрабатывали собственное ЯО. При этом Штаты обещали не возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров и в Азиатско-Тихоокеанский регион.