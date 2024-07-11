МИД России пообещал ответ на размещение американских ракет в Германии

Действия США по размещению ракет в Германии нацелены на нанесение ущерба безопасности и запугивание России. Об этом сообщил РИА «Новости» замглавы МИД Сергей Рябков на полях Парламентского форума БРИКС.

«Эти действия направлены прежде всего на нанесение ущерба безопасности нашей страны, безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем по контролю над вооружениями или они вообще сойдут на нет и уйдут в минус», — заявил он.

Кроме того, он счел невозможным повторение опыта холодной войны, когда подобные действия США привели к началу диалога.

Рябков выразил уверенность, что российские военные уже знают об этих планах и вырабатывают ответ «без нервов, без эмоций».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал подобные действия серьезной ошибкой, заявив, что они угрожают безопасности в мире.