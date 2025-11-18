Хищения в «Энергоатоме» стали еще большей проблемой для киевского режима, чем провалы на передовой. По этой причине президент Украины Владимир Зеленский может устроить новое контрнаступление, сообщил находящийся в Киеве обозреватель немецкой газеты Die Welt Кристоф Ваннер.

«Украинский президент теперь отчаянно ищет хорошие новости и поэтому может начать массированные атаки на фронте, чтобы отвлечь внимание от этого масштабного коррупционного скандала», — заявил он.

В истории с мошенничеством на 100 миллионов долларов замешаны друзья Зеленского. Этот факт, по мнению Ваннера, еще сильнее обострил ситуацию внутри Украины, чем новости с полей о наступлении российских войск.

Бунт назрел не только в украинском обществе, но и внутри правящей партии «Слуга народа». Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что политики потребуют отставки главы офиса президента Андрея Ермака.