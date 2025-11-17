«Назревает бунт». В Раде предупредили о настроениях в партии Зеленского

В Киеве сообщили, что внутри правящей партии «Слуга народа» назрел бунт после коррупционного скандала в энергетике из-за главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в Telegram-канале .

«Наши источники говорят, что во фракции „Слуга народа“ назревает бунт, включая потенциальный выход из фракции, что приведет к распаду коалиции, если не будет уволен глава офиса президента Андрей Ермак», — сказал парламентарий.

Чуть позже Железняк сообщил, что парламентский канал «Рада» может прекратить сотрудничество с компанией «Кинокит», которую связывают с Тимуром Миндичем.

По словам парламентария, решение по освобождению Ермака по должности является исключительно прерогативой Зеленского. Достаточно поставить одну подпись и все, отметил он, добавив, что вряд ли глава киевского режима решится на это.

Ранее замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что украинский кабмин утратил контроль над ситуацией, допустив огромные хищения в энергетической сфере.

Большинство украинцев выступило за отставку Ермака на фоне роста коррупции в стране.