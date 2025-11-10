Детективы НАБУ начали обыск у главы Минюста и экс-министра энергетики Галущенко

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины проводят обыск у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Об этом сообщили источники издания «Украинская правда».

Также эту информацию подтвердил депутат Рады Ярослав Железняк. Он внес в парламент постановление о снятии Галущенко с должности.

В официальном сообщении НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны заявили, что специалисты начали «масштабную операцию по разоблачению коррупции» в энергетической отрасли.

«Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО „НАЭК „Энергоатом“, — заявили в документе.

Ранее украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что перебои с электричеством на Украине продолжатся еще несколько недель. Свет будут отключать примерно на 12 часов в сутки. Сбои начались после массированного удара российской армии по энергообъектам страны.