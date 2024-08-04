В Германии призвали создать оборонительный союз Европы и России

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Европе нужно создать оборонительный союз с Россией. Об этом премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов заявил в в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, Западу нужен европейский мирный порядок, который будет включать Российскую Федерацию.

«Все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и построить оборонительный союз, который сконцентрируется на решении конфликтов на европейском континенте», — объяснил он.

Днем 3 августа в Берлине состоялась акция под лозунгом «Мир, свобода, правда». Тысячи протестующих призвали наладить отношения с Россией. Они прошлись по улицам столицы Германии с плакатами в руках.

Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что для Европы наступили не самые лучшие времена. По его словам, континент буквально «трещит по швам».

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