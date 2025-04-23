Вагенкнехт: нельзя забывать о роли СССР в войне против нацистской Германии

Политики Германии не должны забывать, какой вклад внес Советский Союз в победу над нацистами. Об этом лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт сообщила в беседе с DPA .

Парламентарий сделала заявление на фоне рекомендаций МИД ФРГ не приглашать российских дипломатов на памятные мероприятия.

«Тому, кто больше не хочет знать, что Красная армия вынесла на себе основную тяжесть войны против нацистской Германии и что 27 миллионов человек, большинство из которых были русскими, стали жертвами немецкого вермахта, нет места в германской политике», — отметила Вагенкнехт.

Она напомнила, что подобные действия вредят международному престижу Германии, а в некоторых странах их могут оценить как «ментальную подготовку к новой войне с Россией».

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что США многие годы делают все возможное, чтобы присвоить себе победу во Второй мировой войне.