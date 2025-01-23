США многие годы делают все возможное, чтобы присвоить победу во Второй мировой войне. Роль СССР в победе над фашизмом тщательно изымается из учебников из года в год, отметила сенатор Ольга Епифанова в беседе с RT .

По ее мнению, для американцев ложь ради выгоды — само собой разумеющееся явление. Однако переписать исторические факты у Европы и США не получится.

«Забыли о блокаде Ленинграда, о Сталинграде, Хатыни, Ржеве, Курске... Старательно зачищают следы нашей Победы в Европе: там почти уже не осталось свидетельств подвига советского народа, хотя там полегло 2,5 миллиона наших солдат. Однако украсть Победу не получится», — сказала Епифанова.

Она напомнила, что некоторые европейские страны сдались Германии за несколько дней, поэтому для них победа СССР была и остается «костью в горле».