В Германии призвали ЕК защитить границы Евросоюза от наплыва мигрантов

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Еврокомиссию защитить внешние границы Евросоюза из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте. Об этом сообщило издание Bild .

Вадефуль заявил, что Еврокомиссия должна отдать наивысший приоритет защите внешних границ. Также для контроля нелегальной миграции европейским странам нужны внешние партнеры, такие как Марокко.

Количество погибших мигрантов, пытавшихся пересечь границу из Марокко в испанскую Сеуту, достигло 90 человек. Спасатели продолжают поиски тел погибших. Власти Испании усилили полицейские патрули в Сеуте.

В массовом наплыве мигрантов может быть задействована мафия из Марокко. Миграционный кризис в Испании усугубился после решения Верховного суда Андалусии, который отменил практику ускоренного возврата нелегалов, задержанных при пересечении границы по морю.