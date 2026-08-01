Мафию из Марокко заподозрили в наплыве мигрантов в Сеуту
Политолог Станкевич заподозрил мафию в миграционном кризисе в Европе
В массовом наплыве мигрантов в испанскую Сеуту может быть задействована мафия из Марокко. Об этом 360.ru заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.
Он подчеркнул, что Испания столкнулась с миграционным кризисом после решения Верховного суда Андалусии, который отменил практику ускоренного возврата нелегалов, задержанных при пересечении границы по морю.
«Надо разбираться с каждым беженцем отдельно, выясняя, есть у него права или нет. Эту ситуацию использовала мафия, которая работает на территории Марокко и за деньги переправляет беженцев», — заявил Станкевич.
По его словам, преступники зарабатывают на этом большие деньги.
«Мафия сделала такую рекламу: „Ребята, давайте к нам, тут такой уникальный шанс! Сейчас перед вами откроется вся Европа, платите деньги, получайте надувные покрышки, мы вас бросим в море, а вы доплывете“», — добавил политолог.
Он назвал это провокацией в Африке.
Подробно о миграционном кризисе в Европе и кто за этим стоит — в материале 360.ru.