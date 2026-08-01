Мафию из Марокко заподозрили в наплыве мигрантов в Сеуту

В массовом наплыве мигрантов в испанскую Сеуту может быть задействована мафия из Марокко. Об этом 360.ru заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он подчеркнул, что Испания столкнулась с миграционным кризисом после решения Верховного суда Андалусии, который отменил практику ускоренного возврата нелегалов, задержанных при пересечении границы по морю.

«Надо разбираться с каждым беженцем отдельно, выясняя, есть у него права или нет. Эту ситуацию использовала мафия, которая работает на территории Марокко и за деньги переправляет беженцев», — заявил Станкевич.

По его словам, преступники зарабатывают на этом большие деньги.

«Мафия сделала такую рекламу: „Ребята, давайте к нам, тут такой уникальный шанс! Сейчас перед вами откроется вся Европа, платите деньги, получайте надувные покрышки, мы вас бросим в море, а вы доплывете“», — добавил политолог.

Он назвал это провокацией в Африке.

Подробно о миграционном кризисе в Европе и кто за этим стоит — в материале 360.ru.