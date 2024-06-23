В Германии предложили ужесточить условия для украинских беженцев

В ФРГ предложили ужесточить условия пребывания для украинских беженцев. Депутат бундестага от Христианско-социального союза (ХСС) Александер Добриндт заявил, что необходимо высылать из страны украинцев, которые не работают. Его слова привела газета Bild .

«Сейчас, спустя более двух лет после начала боев, должен действовать принцип — выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины», — заявил политик.

По словам парламентария, выплаты украинским беженцам задумывались как срочная мера поддержки. Теперь они, напротив, тормозят интеграцию украинцев на рынке труда — многие живут на пособие вместо того, чтобы работать.

Ранее другой депутат Бундестага от ХСС Торстен Фрай призвал лишить украинских беженцев гражданских пособий. По его словам, эти выплаты дают украинцам неверный стимул. В соседних странах, в отличии от ФРГ, они давно уже работают, заверил парламентарий.

В конце мая глава МВД Германии Нэнси Фэзер призвала ограничить поток украинских беженцев в страну. По ее словам, необходимо стремиться к «более равномерному распределению» приезжих с Украины по странам Евросоюза.