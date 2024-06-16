Украинцев, оказавшихся в Германии, необходимо лишить гражданских пособий «Бюргергельд». Такое заявление сделал управляющий делами фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в бундестаге Торстен Фрай медиагруппе
Funke.
«Выплаты „Бюргергельд“ военным беженцам создают совершенно неверные стимулы. В соседних странах большинство (украинцев — прим. ред.) уже работают, в отличие от тех, кто находится у нас», — подчеркнул Фрай.
Власти Германии уже
устали от украинских беженцев. Глава немецкого МВД Нэнси Фэзер предложила ограничить их приток в страну с помощью перераспределения их в остальные страны Евросоюза. Местные депутаты даже предложили раздавать беженцам повестки, чтобы те пополняли ряды ВСУ.
Сами украинцы тоже
недовольны пребыванием в Германии. Им не нравятся условия проживания в центрах размещения.
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