Идите на работу! Германия призвала лишить украинских беженцев выплат

Funke: в ФРГ предложили заменить выплаты украинцам на стандартные пособия

Фото: Pxhere

Украинцев, оказавшихся в Германии, необходимо лишить гражданских пособий «Бюргергельд». Такое заявление сделал управляющий делами фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в бундестаге Торстен Фрай медиагруппе Funke.

«Выплаты „Бюргергельд“ военным беженцам создают совершенно неверные стимулы. В соседних странах большинство (украинцев — прим. ред.) уже работают, в отличие от тех, кто находится у нас», — подчеркнул Фрай.

Власти Германии уже устали от украинских беженцев. Глава немецкого МВД Нэнси Фэзер предложила ограничить их приток в страну с помощью перераспределения их в остальные страны Евросоюза. Местные депутаты даже предложили раздавать беженцам повестки, чтобы те пополняли ряды ВСУ.

Сами украинцы тоже недовольны пребыванием в Германии. Им не нравятся условия проживания в центрах размещения.

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