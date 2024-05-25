Власти Германии устали от украинских беженцев

Глава МВД ФРГ Фэзер предложила ограничить приток в страну беженцев с Украины

Германии необходимо ограничить приток в страну украинских беженцев с помощью перераспределения их в остальные страны Евросоюза. Об этом заявила глава немецкого МВД Нэнси Фэзер, ее слова привело издание Die Welt .

Фэзер отметила, что поиск решения миграционного вопроса актуален именно с задействованием остальных участников сообщества.

«Нам нужно стремиться к равномерному распределению прибывающих граждан Украины по территории всего Евросоюза», — сказала она.

При этом Фэзер напомнила про статью № 11 Директивы ЕС о массовом притоке, в которой говорится о том, что беженцы не должны «путешествовать» между странами Евросоюза.

Немецкий депутат Флориан Хан ранее заявил, что украинских беженцев в Германии нужно лишить выплачиваемых пособий и раздать повестки на вступление в ряды ВСУ.

Беженцы с Украины пожаловались на условия проживания в центре временного размещения в Германии.