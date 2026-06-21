В Германии предложили лишить украинцев пособий по безработице

Украинцев в Германии призвали лишить пособий по безработице Bürgergeld. Об этом заявил премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер в интервью Bild .

«Необходимо обдумать, как сократить субсидии, чтобы обеспечить финансирование [налоговой реформы]. К примеру, Bürgergeld <…> Изменение правовой системы должно быть организовано таким образом, чтобы украинцы больше не получали финансирование [за счет] Bürgergeld», — сказал Зедер.

Bürgergeld, или гражданское пособие, выплачивают в Германии людям трудоспособного возраста, если они не могут сами покрыть основные расходы на жизнь и находятся в поиске работы. В апреле портал Nius со ссылкой на данные федерального агентства занятости страны сообщал, что траты на такие пособия в 2025 году.достигли около 46,6 миллиарда евро.

Зедер также выступил за увеличение числа депортаций мигрантов и рост добровольных выездов, чтобы сократить расходы.

Ранее бундестаг принял закон, по которому украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не получат пособие по безработице. Новые правила вступят в силу с 1 июля.