Германия перестанет платить украинским беженцам повышенные пособия

Новые правила о выплате пособий украинским беженцам в Германии вступят в силу 1 июля 2026 года и будут действовать задним числом. Подробности сообщила немецкая газета Bild .

Решение приняли в среду на заседании кабмина ФРГ. Украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года вместо пособия по безработице будут получать пособие для просителей убежища. Первое составляет 563 евро в месяц, аренда квартиры, отопление и медицинская страховка. Второе пособие значительно меньше — 441 евро и ограниченная медпомощь.

«Однако уже принятые решения по выплате пособия будут действовать до конца сентября 2026 года, когда завершится переход на новую систему выплат», — сообщила газета.

По данным правительства, с 1 апреля 2025 года в ФРГ въехали 83 640 украинцев. Пособие по безработице платит правительство, а выплаты просителям убежища осуществляют земли и муниципалитеты.

О пересмотре правил выплат пособий ранее рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он заявил, что Германию не устраивает растущее количество украинских беженцев, и призвал украинского президента принять меры.