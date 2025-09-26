В Германии пассажир поезда оскорбил двух украинок

Конфликт между пожилым немцем и украинками произошел в поезде, следовавшим из Берлина в Дессау. Мужчина оскорбил женщин, сообщило Bild.

По данным издания, 79-летний мужчина обматерил беженок с Украины, ехавших с ребенком. Также он выкрикивал расистские оскорбления.

За женщин вступился 29-летний попутчик. Молодой человек попросил пенсионера прекратить нецензурную брань. В ответ тот начал также оскорблять заступника.

Полицейские задержали дебошира на станции в Дессау. Выяснилось, что он был пьян. Ему объявили выговор и отпустили. Пенсионера обвинили в разжигании межнациональной ненависти. Теперь ему грозит суд.

Ранее жительницу Украины уволили из аэропорта в Польше из-за опубликованного в видео, в котором она воспроизвела сцену, как ее оскорбил поляк.