В Польше украинка потеряла работу после жалобы на оскорбления

Жительницы Украины заявила, что ее уволили из аэропорта в Польше из-за опубликованного в TikTok видео, где она воспроизвела сцену, как ее оскорбил поляк. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

По словам девушки, в Польше каждый украинец или человек, которого приняли за украинца, хоть раз слышал пожелание уезжать обратно на Украину, причем высказанное в грубой форме. После того, как она услышала такую фразу в свой адрес, решила записать об этом видео и выложить в TikTok.

«Я разыгрываю сценку, в которой ко мне подходит рандомный поляк и говорит мне — „убирайся (только в нецензурной форме — прим. ред.) отсюда“, — рассказала она.

Ролик набрал большое количество просмотров. Девушку уволили на следующий день, потребовав удалить ролик из соцсетей и с телефона.

В сентябре в Польше создали гражданские патрули для защиты местных жителей от мигрантов, сообщили «Известия».

Ранее в Великобритании сообщили, что многие украинские беженцы лишились постоянного жилья в стране.